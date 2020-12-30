В Японии российские истребители Су-57 назвали превосходными

Как пишет российское СМИ, своё восхищение выразили читатели сайта Yahoo News Japan. Они комментировали новость о том, что к 2028 году будет принято на вооружение 76 истребителей Су-57.

Один из пользователей заявил, что достаточно изучить лётные характеристики самолёта, чтобы стать его поклонником. У Су-57 похвалили мощный двигатель и отличную управляемость. Японец отметил, что, вероятно, Японии стоит купить Су-57, а не F-35. Его мнение поддержали другие комментаторы.

Особенное внимание японцы обратили на внешний вид Су-57. Самолёт сравнили с фигуристкой. Также читатели заявили, что у России есть «суперпродвинутые военные технологии».