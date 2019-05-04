В Японии с третьей попытки запустили первую частную ракету

Запуск происходил со стартовой площадки на острове Хоккайдо. Полёт ракеты длился 10 минут. Таким образом, Momo-3 стала первой в Японии частной космической ракетой, которая успешно прошла испытания.

Первые две попытки в 2017 и 2018 году закончились авариями. В 2018 ракета не успела пролететь и 10 секунд: её двигатель загорелся через секунду после взлёта.

Длина ракеты составляет 9,9 метра, весит она одну тонну. Двигатель Momo-3 работает на смеси жидкого кислорода и этилового спирта. Ракета может поднять 20 кг полезного груза на высоту 120 км. Предназначена для суборбитальных исследовательских полётов.