В Японии создадут робота на замену космонавтам

Концепцию продумывает стартап Gitai. Его создатели считают, что запуск людей на орбиту — это рискованное и затратное занятие. Если бы вместо этого в космос отправлялись полуавтоматические роботы, контролируемые удалённо, Японское агентство аэрокосмических исследований сэкономило бы 90% от затрат, связанных с запуском людей. Главная задача — сделать таких роботов достаточно функциональными, чтобы они действительно могли заменить человека.

Японские космонавты признают, что им нужен робот, способный помочь в выполнении научных задач. Gitai уже показывала демонстрацию подобного робота, но он иногда спотыкался. Впрочем в стартапе верят в то, что в будущем они смогут воплотить идею в реальность.