В Японии создали летающего робота-компаньона

В отличие от обычных дронов, он не использует пропеллеры. Вместо этого устройство передвигается с помощью маленьких плавников, бесшумно паря по комнате. Как небольшой дирижабль.

Робот лёгкий, мягкий, у него нет острых деталей или вращающихся частей. Это позволяет ему находиться рядом с людьми без защитных ограждений.

В демонстрационном ролике робот будил хозяина по утрам, напоминал о делах, составлял компанию за учебой и даже развлекал владельца.

Пока это только прототип, и до магазинов ему далеко.