В Японии создали летающего робота-компаньона

Опубликовано 14 июля 2026, 08:261 мин.
В Японии создали летающего робота-компаньонаКонцепт интересный
Большинство «домашних» роботов сегодня выглядят гуманоидно, то есть их делают схожими с людьми. Но исследователи из Японии решили пойти другим путём. Они вдохновлялись мультиками. Команда Минъяна Сюя из университета Кэйо вместе с учёными из MIT Media Lab представила прототип летающего робота-компаньона.
© Mingyang Xu/Keio University
В отличие от обычных дронов, он не использует пропеллеры. Вместо этого устройство передвигается с помощью маленьких плавников, бесшумно паря по комнате. Как небольшой дирижабль.
Робот лёгкий, мягкий, у него нет острых деталей или вращающихся частей. Это позволяет ему находиться рядом с людьми без защитных ограждений.
В демонстрационном ролике робот будил хозяина по утрам, напоминал о делах, составлял компанию за учебой и даже развлекал владельца.
Пока это только прототип, и до магазинов ему далеко.
Источник:digitaltrends
Автор:Максим Многословный
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