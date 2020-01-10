В Японии создали жуткого младенца-робота

Hiro-chan также может плакать и успокаиваться, когда его берут на руки. Из-за отсутствия лица настроение робота пользователи смогут определить только на слух. На самом деле, в этом и заключается задумка создателей. Устройство способно издавать более сотни звуков, похожих на те, что можно услышать от настоящих детей. С помощью робота родители могут учиться коммуникации с младенцем. По словам разработчиков же, устройство предназначено, в основном, для пожилых людей.

Стоимость Hiro-chan составляет 5,5 тысячи иен (около 3 тысяч рублей).