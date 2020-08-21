В Японии установили прозрачные туалеты с «умными» стёклами

Туалеты установили в преддверии Олимпийских игр, которые пройдут в 2021 году. Кабинки решили сделать прозрачными, чтобы каждый человек мог удостовериться в чистоте и безопасности туалета, не заходя в него. Когда посетитель всё-таки окажется внутри, он может рассчитывать на приватность.

Дело в том, что когда дверь уборной открыта, электрический ток переориентирует кристаллы в стекле так, чтобы оно могло пропускать больше света. Когда закрыта, стекло становится матовым и непрозрачным.

Отмечается, что не все люди доверяют новой технологии. Некоторые боятся, что из-за неисправности стёкла туалета снова могут стать прозрачными, пока его используют.

Концепцию «умных» туалетов разработал Сигэр Бан, лауреат Притцкеровской премии.