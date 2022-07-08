В Японии ввели уголовную ответственность за оскорбления в интернете

Вчера в 23:16
1 мин.
В Японии ввели уголовную ответственность за оскорбления в интернетеНа год в тюрьму, да еще и большой штраф
Со вчерашнего дня в Японии за "оскорбления в Интернете" вас могут наказать тюремным сроком до одного года. Осужденные за оскорбления в Интернете люди также могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 иен (примерно 140 550 рублей).
При этом уточняется, что закон будет пересмотрен через три года, чтобы определить, не влияет ли он “на свободу выражения мнений”, о чем заявляли критики законопроекта.
Интересно, что нет четких определений того, что считается оскорблением, сказал CNN после принятия закона Сейхо Чо, адвокат по уголовным делам в Японии. В законе говорится, что оскорбление означает унижение человека без указания конкретного факта о нем - в отличие от диффамации, которая классифицируется как унижение человека с указанием конкретного факта о нем. "В настоящее время, даже если кто-то назовет лидера Японии идиотом, то, возможно, по пересмотренному закону это может быть квалифицировано как оскорбление", - сказал Чо.