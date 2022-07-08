Наука и технологии
Вчера в 23:16
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В Японии ввели уголовную ответственность за оскорбления в интернете

На год в тюрьму, да еще и большой штраф
Со вчерашнего дня в Японии за "оскорбления в Интернете" вас могут наказать тюремным сроком до одного года. Осужденные за оскорбления в Интернете люди также могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 иен (примерно 140 550 рублей).
В Японии ввели уголовную ответственность за оскорбления в интернете

При этом уточняется, что закон будет пересмотрен через три года, чтобы определить, не влияет ли он “на свободу выражения мнений”, о чем заявляли критики законопроекта.

Интересно, что нет четких определений того, что считается оскорблением, сказал CNN после принятия закона Сейхо Чо, адвокат по уголовным делам в Японии. В законе говорится, что оскорбление означает унижение человека без указания конкретного факта о нем - в отличие от диффамации, которая классифицируется как унижение человека с указанием конкретного факта о нем. "В настоящее время, даже если кто-то назовет лидера Японии идиотом, то, возможно, по пересмотренному закону это может быть квалифицировано как оскорбление", - сказал Чо.

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