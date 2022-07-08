В Японии ввели уголовную ответственность за оскорбления в интернете

На год в тюрьму, да еще и большой штраф

Со вчерашнего дня в Японии за "оскорбления в Интернете" вас могут наказать тюремным сроком до одного года. Осужденные за оскорбления в Интернете люди также могут быть оштрафованы на сумму до 300 000 иен (примерно 140 550 рублей).