В Японии запустили 5G-сеть с GPU-ускорением Nvidia

Такой подход позволяет создать полностью программно-определяемую и облачную сеть с возможностью динамического распределения ресурсов с использованием стандартного оборудования. Решение DOCOMO позволяет снизить общие затраты до 30%, использование сетевого дизайна - до 50%, а энергопотребление базовых станций - до 50%.

Данное развертывание является частью инициативы DOCOMO OREX, направленной на «продвижение в мировом операторском сообществе vRAN 5G, совместимой с Open RAN».