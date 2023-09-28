Наука и технологии
17:15, 28 сентября 2023
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В Японии запустили 5G-сеть с GPU-ускорением Nvidia

Насколько оно эффективно

Японская телекоммуникационная компания NTT DOCOMO стала первым в мире оператором, развернувшим коммерческую сеть 5G с GPU-ускорением, решающим вопросы производительности, стоимости и энергоэффективности. Решение 5G Open RAN компании использует высокопроизводительную виртуальную сеть радиодоступа 5G (vRAN) от Fujitsu, построенную на стеке NVIDIA Aerial vRAN и конвергентных ускорителях NVIDIA.

Такой подход позволяет создать полностью программно-определяемую и облачную сеть с возможностью динамического распределения ресурсов с использованием стандартного оборудования. Решение DOCOMO позволяет снизить общие затраты до 30%, использование сетевого дизайна - до 50%, а энергопотребление базовых станций - до 50%.

Данное развертывание является частью инициативы DOCOMO OREX, направленной на «продвижение в мировом операторском сообществе vRAN 5G, совместимой с Open RAN».

Источник:Nvidia
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