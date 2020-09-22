В Японии запустили человекоподобного робота размером с дом

Gundam — это часть тематического парка развлечений, который планируют открыть в Японии. Сборку робота изначально хотели завершить в октябре, но из-за пандемии COVID-19 сроки пришлось сдвинуть. Gundam будут управлять дистанционно. Для этого будет использоваться операционная система Robot Operating System. Пока робот готов лишь частично.

В аниме-вселенной Gundam события происходят в далёком будущем, где люди воюют друг с другом при помощи огромных человекоподобных роботов. Франшизе в 2019 году исполнилось 40 лет.