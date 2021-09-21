В японских магазинах начали продавать генно-модифицированные помидоры для лечения гипертонии

Помидоры разработала компания Sanatech Seeds. За основу они взяли томаты сорта Sicilian Rouge. На них применили технологию CRISPR/Cas. Цель была — повысить концентрацию ГАМК (гамма-аминомасляной кислоты). Помимо снижения артериального давления, она может и замедлять сердечный ритм.

Чтобы выполнить задачу, исследователи удалили из генома помидора домен, который блокирует синтез ГАМК.

Стоит отметить, что пока законодательство большинства стран не одобряет продажу изменённых таким образом продуктов. Поэтому не факт, что эти помидоры будут продаваться где-нибудь за пределами Японии.