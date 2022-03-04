В YouTube и других сервисах Google закрыли рекламу в России

Запрет на продажу рекламы распространяется на поиск, YouTube и внешних партнёров. «В свете чрезвычайных обстоятельств мы приостанавливаем рекламу Google в России. Ситуация быстро развивается, и мы будем продолжать делиться обновлениями, когда это будет необходимо», — сказали в компании.

Ранее Google запретила российским государственным СМИ покупать или продавать рекламу с помощью своих сервисов. Компания также сослалась на свою политику.

В понедельник Роскомнадзор потребовал от Google прекратить показывать рекламу, содержащую «недостоверную информацию о жертвах среди российских военных и мирных жителей Украины».

Сегодня ночью в России также жаловались на недоступность App Store и Google Play.