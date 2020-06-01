В YouTube начали показывать результаты поиска Google по сайтам

Это, скорее всего, не реклама: предупреждений об этом не видно. Вероятно, Google таким образом хотела помочь пользователям. На среди посетителей Reddit опция вызвала в основном недоумение. Пользователи отметили, что такой подход раздражает — «если я захочу поискать что-то в Google, я пойду в Google».

Пока не известно, насколько широко распространено тестирование новой функции YouTube. Пользователь Reddit, разместивший скриншоты, имеет смартфон на Android.