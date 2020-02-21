В YouTube появилась возможность «аплодировать» за деньги

Виртуальные «аплодисменты» — это альтернативный способ заработать деньги для автора ролика. Сейчас основным методом заработка являются онлайн-трансляции. Зрители, которые купят анимацию, смогут наблюдать её поверх просматриваемого видео. Правда, напоминаем, что доступна новая опция пока исключительно в тестовом режиме для определённых территорий.

Как пишут журналисты, пользователи-участники тестирования увидят новую иконку «аплодисментов» рядом с кнопками лайка и дизлайка. Потратить на опцию в день можно не более $500, а в неделю — не более $2000. С каждый покупки YouTube берёт 30-процентную комиссию. Пока «аплодисменты» доступны жителям Австралии, Бразилии, Индии, Японии, Корее, Мексике, Новой Зеландии и США.