В Южной Корее начали использовать дроны для осмотра самолётов

Развитие беспилотных летательных аппаратов в последние годы побудило все большее число авиакомпаний использовать их для проверки безопасности самолетов. На фоне этого, впервые в отрасли, авиакомпания Korean Air начала использовать дронов для визуального осмотра самолетов, что значительно сокращает время, необходимое для выполнения такой же задачи “вручную”.



Во время инспекции, которая проводится внутри ангара, Korean Air использует четыре беспилотника одновременно. Каждый из них оснащен высокотехнологичными камерами, способными распознавать детали размером до 1 мм.



Беспилотники управляются специальным программным обеспечением, которое направляет их на сбор изображений с определенных частей самолета. Если один или несколько дронов выходят из строя во время миссии, оставшиеся дроны запрограммированы на то, чтобы взять на себя и завершить работу.



По словам перевозчика, совместное использование четырех дронов позволяет инженерной команде сократить время осмотра с 10 часов до 4.



“Korean Air делится данными инспекции через облако, что позволяет сотрудникам легко проверять результаты инспекции в любом месте и в любое время”, - заявил перевозчик.



Операторы беспилотной процедуры проверки работают над повышением точности процесса в ходе текущих испытаний. Если все пойдет по плану, Korean Air планирует официально запустить систему "рой" в следующем году.