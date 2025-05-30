В Южной Корее разработали гибкий OLED-экран со звучащими пикселями

Под руководством доктора наук Су Сок Чоя исследователи создали дисплей, который может не только передавать изображение, но и издавать звук, устраняя необходимость в отдельных динамиках в бытовой электронике. Новинка, получившая название Pixel-Based Local Sound OLED technology, включает в себя ультратонкие пьезоэлектрические излучатели вблизи пикселей для преобразования электрических сигналов в звуковые колебания, что позволяет каждому пикселю работать в качестве динамика.

Учёные также разработали метод предотвращения перекрёстных помех, гарантирующий, что различные звуки из разных частей дисплея не будут накладываться друг на друга. Чой предполагает, что эта технология позволит создавать телевизоры и аудиосистемы, занимающие мало места, что особенно важно для компактных помещений, таких как автомобили с ограниченным пространством для динамиков.