В забавном видео показали нелепые падения самого крутого робота Boston Dynamics

19:51, 29 января 2023
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В забавном видео показали нелепые падения самого крутого робота Boston DynamicsНо он всё равно впечатляет
На прошлой неделе Boston Dynamics поделилась видеороликом, на котором человекоподобный робот Atlas выполняет трюки на имитации строительной площадки. Конечно, потребовалось много дублей, чтобы сделать эффектный ролик. Теперь компания опубликовала неудачные дубли.
Фото: Boston Dynamics
Неудавшиеся трюки выглядят комично. Тем не менее возможности Atlas всё равно восхищают. Движения робота удивительно похожи на человеческие.