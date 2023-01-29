Наука и технологии
19:51, 29 января 2023
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В забавном видео показали нелепые падения самого крутого робота Boston Dynamics

Но он всё равно впечатляет

На прошлой неделе Boston Dynamics поделилась видеороликом, на котором человекоподобный робот Atlas выполняет трюки на имитации строительной площадки. Конечно, потребовалось много дублей, чтобы сделать эффектный ролик. Теперь компания опубликовала неудачные дубли.

В забавном видео показали нелепые падения самого крутого робота Boston Dynamics

Фото: Boston Dynamics

Неудавшиеся трюки выглядят комично. Тем не менее возможности Atlas всё равно восхищают. Движения робота удивительно похожи на человеческие.

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