Наука и технологии
Опубликовано 28 февраля 2025, 02:15
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В загрязнении воздуха нашли неожиданную пользу для океана

Помогает компенсировать снижение продуктивности океана
Хотя загрязнение воздуха обычно рассматривается как вредное явление, новое исследование показывает, что азот, выделяемый в результате загрязнения, может помочь компенсировать снижение продуктивности мирового океана (скорость образования органического вещества в процессе фотосинтеза) в северной части Индийского океана. Исследование, опубликованное в журнале Frontiers in Marine Science, показало, что азот, образующийся в результате сжигания ископаемого топлива и сельскохозяйственной деятельности, несколько ускоряет рост крошечных морских растений, называемых фитопланктоном, которые составляют основу океанической пищевой цепи.
В загрязнении воздуха нашли неожиданную пользу для океана

© Ferra.ru

Изменение климата приводит к потеплению океана, создавая отдельные слои воды, которые препятствуют смешиванию питательных веществ, что снижает рост фитопланктона. Однако с 1980 года загрязнение азотом Южной Азии — особенно Индии, Бангладеш и Мьянмы — удвоилось. Этот дополнительный азот действует как удобрение, частично компенсируя негативные последствия потепления за счет увеличения продуктивности океана на 0,6% в некоторых районах.

Исследователи использовали компьютерные модели и спутниковые снимки для изучения этих тенденций. Они обнаружили, что загрязнение азотом помогло компенсировать 40-летнее снижение продуктивности океана, особенно в Аравийском море и Бенгальском заливе.

Несмотря на небольшое воздействие, данное исследование подчеркивает, что деятельность человека может оказывать неожиданное влияние на окружающую среду.