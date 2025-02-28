В загрязнении воздуха нашли неожиданную пользу для океана

Изменение климата приводит к потеплению океана, создавая отдельные слои воды, которые препятствуют смешиванию питательных веществ, что снижает рост фитопланктона. Однако с 1980 года загрязнение азотом Южной Азии — особенно Индии, Бангладеш и Мьянмы — удвоилось. Этот дополнительный азот действует как удобрение, частично компенсируя негативные последствия потепления за счет увеличения продуктивности океана на 0,6% в некоторых районах.

Исследователи использовали компьютерные модели и спутниковые снимки для изучения этих тенденций. Они обнаружили, что загрязнение азотом помогло компенсировать 40-летнее снижение продуктивности океана, особенно в Аравийском море и Бенгальском заливе.

Несмотря на небольшое воздействие, данное исследование подчеркивает, что деятельность человека может оказывать неожиданное влияние на окружающую среду.