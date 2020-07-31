В замедлении показано, как лучи света отражаются от зеркал

В камере затвор может закрываться с частотой 3,8 наносекунды. В итоге получается множество снимков — достаточно много для того, чтобы затем их можно было «склеить» и реконструировать движение света.

Сообщается, что ролик, который получился, — часть научной работы под названием «Сверхсветовая четырёхмерная визуализация света в полёте».

Уточняется, что камера, которую использовали для опыта, называется MegaX. Чтобы создать ролик, учёные также применяли машинное обучение для построения трёхмерного пути света. Технологию можно будет использовать в робототехнике, виртуальной и дополненной реальности.