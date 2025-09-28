В Запорожской области откроют 10 новых промышленных предприятий

По его словам, интеграция местной промышленности в экономику страны приносит реальные результаты. Новые заводы создадут рабочие места, способствуют развитию технологий и укрепляют экономику региона.

Губернатор отметил, что после воссоединения с РФ машиностроительная отрасль региона начала активно восстанавливаться. Заводы в Бердянске, Мелитополе и других городах постепенно увеличивают производство. Продукция — от сельхозтехники до сложных узлов для транспорта и агрегатов для разных отраслей экономики — востребована по всей России.