В зоне нагорнокарабахского конфликта старые самолёты превращают в беспилотники

Как говорят источники, с начала обострения конфликта было сбито не менее пяти модернизированных азербайджанских «кукурузников». Минобороны Армении публиковало видео падения двух Ан-2, но экипаж не покинул их с парашютами. Глава пресс-службы минобороны Азербайджана даже говорил, что армянская сторона подделывает видео падений Ан-2. При этом в Азербайджане не скрывают применения дронов-камикадзе Harop и турецких ударных беспилотников Bayraktar.

Военный эксперт считает, что Азербайджану выгодно использовать унаследованные от СССР Ан-2. Они могут хоть и не прорвать систему ПВО противника, но заставить её отреагировать и потратить боеприпасы. К тому же переделать «кукурузник» в беспилотник вполне возможно. Самолёты оснащают приводами управления и простейшим автопилотом.