В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобили

Для усиления защиты машины были дополнены сетчатыми экранами, защищающими корпус от возможных атак. Кроме того, над местом наводчика была установлена специальная конструкция, известная в народе как «мангал».

Hushi — полноприводная бронированная машина весом 6,5 тонн, оснащенная 200-сильным двигателем. Он способен развивать скорость до 115 километров в час на шоссе. Теперь он нашел себе применение и на СВО.