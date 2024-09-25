Наука и технологии
Опубликовано 25 сентября 2024, 13:51
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В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобили

Улучшенные
Бронемашины Hushi китайского производства были замечены в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха», на который ссылается Лента.ру. Эти машины, используемые российскими войсками, подверглись значительным модификациям для усиления их защиты от современных угроз, таких как беспилотники.
В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобили
© Ferra

Для усиления защиты машины были дополнены сетчатыми экранами, защищающими корпус от возможных атак. Кроме того, над местом наводчика была установлена специальная конструкция, известная в народе как «мангал».

Hushi — полноприводная бронированная машина весом 6,5 тонн, оснащенная 200-сильным двигателем. Он способен развивать скорость до 115 километров в час на шоссе. Теперь он нашел себе применение и на СВО.