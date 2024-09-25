В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобили

Опубликовано 25 сентября 2024, 13:511 мин.
В зоне СВО заметили китайские бронеавтомобилиУлучшенные
Бронемашины Hushi китайского производства были замечены в зоне СВО, сообщает Telegram-канал «Уголок Ситха», на который ссылается Лента.ру. Эти машины, используемые российскими войсками, подверглись значительным модификациям для усиления их защиты от современных угроз, таких как беспилотники.
Для усиления защиты машины были дополнены сетчатыми экранами, защищающими корпус от возможных атак. Кроме того, над местом наводчика была установлена специальная конструкция, известная в народе как «мангал».
Hushi — полноприводная бронированная машина весом 6,5 тонн, оснащенная 200-сильным двигателем. Он способен развивать скорость до 115 километров в час на шоссе. Теперь он нашел себе применение и на СВО.