В зоопарке Великобритании родила игуана-девственница

Опубликовано 13 сентября 2025, 12:451 мин.
В зоопарке Великобритании родила игуана-девственницаРодила без самца
В зоопарке Exotic Zoo в британском Телфорде самка шлемовой игуаны родила восемь детёнышей, никогда не встречаясь с самцом. Сотрудники называют это событие «одним из самых редких в животном мире».
Явление объясняется партеногенезом — особым способом размножения, при котором неоплодотворённые яйца развиваются в полноценные эмбрионы. В результате малыши становятся почти полными клонами своей матери.
Сейчас маленькие игуаны живут в специальном инкубаторе с контролем температуры и влажности. В ближайшие недели посетители смогут увидеть их вживую.
Шлемовые игуаны обитают в Центральной и Южной Америке. Их численность сокращается из-за уничтожения среды обитания и незаконного отлова для продажи как экзотических питомцев. Но этот способ размножения с точки зрения эволюции непрактичен.