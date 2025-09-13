В зоопарке Великобритании родила игуана-девственница

Явление объясняется партеногенезом — особым способом размножения, при котором неоплодотворённые яйца развиваются в полноценные эмбрионы. В результате малыши становятся почти полными клонами своей матери.

Сейчас маленькие игуаны живут в специальном инкубаторе с контролем температуры и влажности. В ближайшие недели посетители смогут увидеть их вживую.

Шлемовые игуаны обитают в Центральной и Южной Америке. Их численность сокращается из-за уничтожения среды обитания и незаконного отлова для продажи как экзотических питомцев. Но этот способ размножения с точки зрения эволюции непрактичен.