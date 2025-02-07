В звездотрясениях нашли пользу для медицины на Земле

Нейтронные звезды — это невероятно плотные остатки массивных звезд, и изучение их колебаний может помочь нам проверить важные теории о ядерной материи. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review C, показывает, как эти звездотрясения дают ценную информацию о том, что происходит внутри этих звезд. Это исследование может даже улучшить наше понимание фундаментальных сил во Вселенной.

Совершенствуя ядерную теорию, эта работа может привести к достижениям в области лучевой терапии, ядерной энергетики и оружии. Кроме того, использование существующих телескопов для изучения звездотрясений может открыть новые возможности для ядерной физики, не требуя дорогостоящего нового оборудования, хвастаются учёные.