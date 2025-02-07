В звездотрясениях нашли пользу для медицины на Земле

Опубликовано 07 февраля 2025, 12:191 мин.
В звездотрясениях нашли пользу для медицины на ЗемлеСекреты нейтронных звезд и ядерной материи
Ученые изучают «звездотрясения» — колебания нейтронных звезд, чтобы узнать больше об экстремальных условиях внутри этих коллапсировавших звезд. Это исследование, проводимое под руководством Университета Бата (Великобритания), может изменить наше представление о ядерной материи и принести потенциальную пользу ядерной физике, энергетике, безопасности и даже здравоохранению.
Нейтронные звезды — это невероятно плотные остатки массивных звезд, и изучение их колебаний может помочь нам проверить важные теории о ядерной материи. Исследование, опубликованное в журнале Physical Review C, показывает, как эти звездотрясения дают ценную информацию о том, что происходит внутри этих звезд. Это исследование может даже улучшить наше понимание фундаментальных сил во Вселенной.
Совершенствуя ядерную теорию, эта работа может привести к достижениям в области лучевой терапии, ядерной энергетики и оружии. Кроме того, использование существующих телескопов для изучения звездотрясений может открыть новые возможности для ядерной физики, не требуя дорогостоящего нового оборудования, хвастаются учёные.