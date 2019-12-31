Вакцина от гриппа помогла бороться с опасными опухолями

Излечить рак довольно трудно из-за того, что иммунная система пациента, как правило, бездействует при болезни. Бывают случаи, когда иммунные клетки всё же пробираются внутрь опухоли, и там начинается воспалительный процесс. Такие опухоли называют «горячими», и это хорошо для больных. С «холодными» опухолями справиться сложнее.

Учёные предложили «активировать» иммунную систему при помощи чужеродного патогена. Например, вируса гриппа. Чтобы проверить свою идею, исследователи ввели мышам клетки меланомы в лёгкие, а затем заразили их гриппом. Благодаря этому количество опухолевых очагов у животных снизилось вдвое.

Чуть позже учёные применили вирусную вакцину, а потом ещё и воспроизвели эксперимент на мышах с человеческими опухолями. Исследователи пришли к выводу, что данный метод можно применять и у людей.