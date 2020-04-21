Вакцина от коронавируса прошла испытания на обезьянах

Авторы научной работы рассказали, что организовали тестовое производство очищенной инактивированной вакцины PiCoVacc. Её проверили на мышах, крысах и приматах. Их организмы, как сообщается, выработали антитела, способны бороться как минимум с десятью разными штаммами коронавируса SARS-CoV-2.

Учёные отметили, что уровень защиты от болезни у макак зависел от дозы вакцины. Большие дозы полностью защитили животных от заражения.

Стоит отметить, что это не единственная разрабатываемая вакцина. Некоторые уже начали проверять и на людях. ТАСС отмечает, что первые итоги исследований станут известны примерно через полтора года.

Авторы вакцины PiCoVacc считают, что можно перейти к клиническим её испытаниям на добровольцах.