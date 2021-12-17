Вакцина от старения сработала на мышах. Поможет ли она людям

По данным Национального института США по проблемам старения (англ. National Institute on Aging, NIA) (NIA), новая вакцина нацелена на стареющие клетки, которые перестали размножаться из-за повреждения или стресса, но не умирают при этом. Эти клетки накапливаются по мере того, как мы стареем, и выделяют соединения, которые вызывают воспаление и, таким образом, повреждают близлежащие здоровые клетки.

Прививку можно будет ставить людям возрастом около 50 лет. Это позволит избежать накопления стареющих клеток. Иммунная система вакцинированного человека будет обучена искать стареющие клетки и уничтожать их на месте. Учёные не заметили никаких побочных эффектов у вакцинированных мышей.

Исследователи отметили, что теоретически такой же подход работал бы и с людьми. Но большой вопрос заключается в том, будет ли эта вакцина безопасной. Чтобы понять это, учёным потребуется провести дополнительные исследования на животных, в том числе приматах, а также затем и на людях.