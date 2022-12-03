Вакцина против ВИЧ показала многообещающие результаты

Кандидат известен как eOD-GT8 60mer и был разработан учеными из Исследовательского института Скриппса. В исследовании приняли участие 48 здоровых участников, 36 из которых получили две дозы вакцины с интервалом в восемь недель (эти участники были разделены на группу с низкой и высокой дозой).

Испытания фазы I в первую очередь предназначены для проверки безопасности экспериментального лечения. Вакцина также обладает хорошим “профилем безопасности”, пишут исследователи: не было зарегистрировано ни одной серьезной побочной реакции, связанной с вакциной.

Однако это исследование является лишь доказательством концепции, отмечают авторы. Потребуются дополнительные исследования на людях, чтобы подтвердить первые результаты и показать, что широко нейтрализующие антитела могут быть надежно получены с помощью ревакцинации.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.