Вакцинация родителей оказалась полезна для детей

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Вакцинация родителей оказалась полезна для детейСущественно снижает их риски заболеть
Пока в России массово не прививают детей. Учёные же недавно узнали, что даже прививка у родителей может косвенно защитить их отпрысков от COVID-19.
Авторы новой научной работы использовали данные крупнейшей израильской организации в сфере здравоохранения. Они оценивали косвенную эффективность препарата BNT162b2 для невакцинированных детей младше 16 лет. У них были привиты родители.
Учёные подсчитали, что если был привит один родитель, то риск заражения коронавирусом у ребёнка снижался на 26,0%. Если же ребёнок жили в доме с двумя привитыми родителями, то риск снижался уже на 71,7%. Это данные для периода с января по март прошлого года.
Во время волны дельта-штамма риски снижались на 20,8% и 58,1% соответственно.
Источник: Naked Science