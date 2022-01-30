Вакцинация родителей оказалась полезна для детей

Авторы новой научной работы использовали данные крупнейшей израильской организации в сфере здравоохранения. Они оценивали косвенную эффективность препарата BNT162b2 для невакцинированных детей младше 16 лет. У них были привиты родители.

Учёные подсчитали, что если был привит один родитель, то риск заражения коронавирусом у ребёнка снижался на 26,0%. Если же ребёнок жили в доме с двумя привитыми родителями, то риск снижался уже на 71,7%. Это данные для периода с января по март прошлого года.

Во время волны дельта-штамма риски снижались на 20,8% и 58,1% соответственно.