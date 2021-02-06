Наука и технологии
Сегодня в 16:15
Вакцинацию российским «Спутником» «провели» во вселенной Mortal Kombat в шуточном видео
Это снова сделал Алексей Dex
Автор YouTube-канала animaction decks продолжает выпуск пародийных видео по вселенной Mortal Kombat. В прошлом ролике персонаж игры Лю Кан «заразился» коронавирусом. Теперь же проходит вакцинация российским «Спутником».
Автор ролика уточнил, что бойцы Mortal Kombat «слегка приболели и перестали чувствовать запахи крови». Однако им помогла вовремя доставленная российская вакцина «Спутник V».
В ролике сначала показывается, что было до вакцинации. Шан Цзун добывает другим болеющим персонажам вакцину. Затем показываются дни после вакцинации. В видео есть и отсылки к политической ситуации в стране.
На канале animaction decks, который ведёт аниматор Алексей Dex, ранее выходили ролики и про «приключения Якубовича», и про приключения Лукашенко.