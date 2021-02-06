Вакцинацию российским «Спутником» «провели» во вселенной Mortal Kombat в шуточном видео

Автор ролика уточнил, что бойцы Mortal Kombat «слегка приболели и перестали чувствовать запахи крови». Однако им помогла вовремя доставленная российская вакцина «Спутник V».

В ролике сначала показывается, что было до вакцинации. Шан Цзун добывает другим болеющим персонажам вакцину. Затем показываются дни после вакцинации. В видео есть и отсылки к политической ситуации в стране.