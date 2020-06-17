Вакцинированные люди оказались менее щедрыми по отношению к невакцинированным

Авторы работы предположили, что люди воспринимают вакцинацию как общественный договор. Это значит, что они будут более щедры и доброжелательны к тем, кто этому договору следует.

Чтобы проверить эту гипотезу, учёные собрали в интернете добровольцев. Им дали условные 100 очков здоровья, которые соответствовали 0,2 доллара. Сначала участники должны были распределить полученные очки между собой и незнакомцем. Это демонстрировало уровень щедрости добровольцев.

Затем людям говорили, что в эксперименте существуют две группы. В одном варианте эксперимента участники оказывались либо гражданами страны, либо иммигрантами, а во втором — просто были поделены на неназванные группы. После этого добровольцам предложили решить, будут ли они делать условную прививку. При этом люди могли потерять свои очки здоровья, если бы «заболели». Шанс «заболеть» зависел от количества привитых людей. Однако сама прививка тоже имела негативные последствия: человек терял 10 очков и мог получить «побочные эффекты» с дальнейшей потерей баллов. В конце концов добровольцы снова проходили тест на щедрость — раздавали очки.

Эксперимент показал, что люди действительно были более щедрыми к выбравшим вакцинацию товарищам, вне зависимости от их социальной принадлежности.