Вакцину от коронавируса впервые успешно испытали на мышах

Об этом сообщили специалисты Питтсбургского университета. Они уже имели опыт создания вакцины от старого коронавируса SARS-CoV. Данный вирус похож на новый — SARS-CoV-2. Это помогло учёным разработать вакцину. Она использует части вирусного белка для создания иммунитета в организме человека или животного. По такому же принципу работают современные прививки от гриппа.

Учёные также применили новый подход непосредственно к вакцинации. Они использовали массив микроигл в виде пластыря. Вакцину протестировали на мышах. В течение двух недель исследователи заметили у животных всплеск антител против SARS-CoV-2. Этого оказалось достаточно, чтобы нейтрализовать вирус по крайней мере в течение года.