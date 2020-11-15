Вакуумный поезд разогнался до скорости свыше 1000 километров в час

Испытания проводил Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail). Специалисты заявили, что вакуумный поезд достиг максимальной скорости в 1019 километров в час. Предыдущий рекорд Korail составлял 714 километров в час.

Отмечается, что в тесте использовали масштабную модель. Полноценную сеть Южная Корея планирует запустить к 2024 году. На вакуумном поезде можно будет добраться от Сеула до Пусана за 30 минут — сейчас время в пути составляет три часа.

Стоит отметить, что недавно другая компания — американская Virgin Hyperloop — провела первые пассажирские испытания сверхбыстрой капсулы в вакуумном тоннеле.