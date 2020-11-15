Наука и технологии
Сегодня 17:29
Вакуумный поезд разогнался до скорости свыше 1000 километров в час
В Южной Корее
Южная Корея испытала прототип вакуумного поезда Hyperloop. Он смог разогнаться до скорости свыше 1000 километров в час. Это рекорд.
Испытания проводил Корейский научно-исследовательский институт железных дорог (Korail). Специалисты заявили, что вакуумный поезд достиг максимальной скорости в 1019 километров в час. Предыдущий рекорд Korail составлял 714 километров в час.
Отмечается, что в тесте использовали масштабную модель. Полноценную сеть Южная Корея планирует запустить к 2024 году. На вакуумном поезде можно будет добраться от Сеула до Пусана за 30 минут — сейчас время в пути составляет три часа.
Стоит отметить, что недавно другая компания — американская Virgin Hyperloop — провела первые пассажирские испытания сверхбыстрой капсулы в вакуумном тоннеле.