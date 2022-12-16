Вам 40-50 лет? Возможно, вам не стоит худеть ради здоровья

Результаты демонстрируют, что люди среднего возраста, которые набирают вес, а затем сбрасывают его, более склонны к снижению когнитивных функций.

«Если после неуклонного увеличения веса, которое является обычным явлением в возрасте, происходит неожиданный переход к снижению веса, может быть полезно проконсультироваться с лечащим врачом и точно определить, почему так происходит», — пояснили исследователи.