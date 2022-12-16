Наука и технологии
13:21, 16 декабря 2022
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Вам 40-50 лет? Возможно, вам не стоит худеть ради здоровья

Это может стать фактором болезни Альцгеймера

Внезапно: учёные заявили, что похудение может быть плохой идеей для людей среднего возраста. Исследователи из Бостона обнаружили, что попытки избавиться от лишнего веса в 40-50 лет повышают риск развития болезни Альцгеймера.

Вам 40-50 лет? Возможно, вам не стоит худеть ради здоровья

Фото: Unsplash

Результаты демонстрируют, что люди среднего возраста, которые набирают вес, а затем сбрасывают его, более склонны к снижению когнитивных функций.

«Если после неуклонного увеличения веса, которое является обычным явлением в возрасте, происходит неожиданный переход к снижению веса, может быть полезно проконсультироваться с лечащим врачом и точно определить, почему так происходит», — пояснили исследователи.

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