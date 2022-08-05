Вам мало платят на работе? У вас выше риск проблем с памятью в старости

Ранние исследования уже показали связь между низкооплачиваемой работой и такими проблемами со здоровьем, как депрессия, ожирение и гипертония. А они в свою очередь являются факторами риска когнитивного старения. Тем не менее это первое исследование, в котором изучалась связь между низкой заработной платой и когнитивными способностями в более позднем возрасте напрямую.

Анализ данных участников исследования продемонстрировал, что те, кто работал за низкую плату, получали примерно один дополнительный год когнитивного старения за 10-летний период.