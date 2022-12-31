Вам не нравится пить простую воду? 10 советов, как избежать обезвоживания

Вам не нравится пить простую воду? 10 советов, как избежать обезвоживанияВдруг поможет
Эксперты советуют пить побольше воды, чтобы избежать обезвоживания. Однако не всем нравится употреблять простую воду. Для таких людей издание MedicalXpress собрало несколько советов.
Фото: Unsplash
Загрузите приложение, которое будет напоминать о том, чтобы попить.
Добавьте в воду ароматизатор без сахара.
Добавьте немного свежих фруктов и цитрусовых, например лайм, лимон, ягоды.
Сделайте себе чай со льдом без сахара.
Добавьте немного диетического сиропа в воду.
Приготовьте фруктовый смузи.
Купите сифон для газирования воды. Некоторые люди считают, что вода с пузырьками вкуснее.
Прежде чем что-либо съесть, выпейте стакан воды.
Ешьте богатые водой фрукты и овощи: ягоды, апельсины, виноград, морковь, салат, капусту, шпинат и дыни.
Носите везде с собой бутылку воды.