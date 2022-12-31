Вам не нравится пить простую воду? 10 советов, как избежать обезвоживания

Загрузите приложение, которое будет напоминать о том, чтобы попить.

Добавьте в воду ароматизатор без сахара.

Добавьте немного свежих фруктов и цитрусовых, например лайм, лимон, ягоды.

Сделайте себе чай со льдом без сахара.

Добавьте немного диетического сиропа в воду.

Приготовьте фруктовый смузи.

Купите сифон для газирования воды. Некоторые люди считают, что вода с пузырьками вкуснее.

Прежде чем что-либо съесть, выпейте стакан воды.

Ешьте богатые водой фрукты и овощи: ягоды, апельсины, виноград, морковь, салат, капусту, шпинат и дыни.