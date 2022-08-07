Вам не показалось: у птиц действительно потускнела окраска из-за изменений климата

Дело не только в красоте: более тусклый окрас угрожает выживанию птиц, так как они полагаются на свой внешний вид при привлечении партнёров.

Учёные предположили, что изменения окружающей среды, и в частности повышение температуры (на 1,23 градуса по Цельсию) и уменьшения количества осадков (на 0,64 мм) привели к снижению яркости окраса лазоревок.

Другие виды птиц тоже приспосабливаются к изменениям. Недавнее исследование показало, что у них могут увеличиваться клювы и меняться размер тела.