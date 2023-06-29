Вас бьют дома? Вините в этом глобальное потепление

Как сообщает The Guardian, исследователи проанализировали данные почти 200 000 женщин в возрасте от 15 до 49 лет в Индии, Пакистане и Непале. Сообщения участниц о случаях эмоционального, физического и сексуального насилия в период с 2010 по 2018 год были сопоставлены с колебаниями температуры за тот же период. Результаты показали, что на каждый градус повышения среднегодовой температуры приходится 6,3-процентный рост числа случаев домашнего насилия.

В частности, в Индии повышение температуры на один градус было связано с 8-процентным ростом физического насилия и 7,3-процентным ростом сексуального насилия.

В исследовании подчеркивается, что это влияние было более выраженным среди домохозяйств с низким уровнем дохода и в сельской местности.

Эксперты предполагают, что экономический стресс, вызванный экстремальной жарой, способствует росту агрессии и усугубляет проблемы психического здоровья.

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