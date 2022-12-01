Вас научат управлять летающим такси всего за час

Hexa - это сверхпростой и легкий пилотируемый мультикоптер с пропеллерами вертикального подъема, небольшой одноместной кабиной и набором поплавков на днище, предназначенных для того, чтобы он мог приземлиться на землю или воду, если это необходимо.

При весе всего 196 кг он квалифицируется как сверхлегкий самолет с электроприводом по стандартам FAA - а это значит, что для управления им не нужна лицензия пилота (в США), если вы придерживаетесь неконтролируемого воздушного пространства и незагруженных пролетных зон. Такого воздушного пространства вокруг острова Манхэттен предостаточно, утверждает Lift, а сам аппарат “до смешного” прост в управлении, которое осуществляется с помощью простого джойстика, а полностью автоматизированные взлет и посадка устраняют самые рискованные моменты.

По словам компании, вы научитесь управлять Hexa менее чем за час, используя VR-симулятор в офисе. После быстрой "проверки навыков и знаний" вы станете утвержденным пилотом. С этого момента вы можете заказать летающее такси через приложение для телефона.