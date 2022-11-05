Вас обманывали: 60% биоразлагаемых упаковок не являются таковыми

Результаты исследования, проведенного учеными из Университетского колледжа Лондона, начались с того, что обычные граждане со всей Великобритании заполнили онлайн-анкету, в которой рассказали о своих привычках и мнениях, касающихся компостируемого пластика и пищевых отходов.

Затем участникам было предложено принять участие в эксперименте, в ходе которого в течение 24 месяцев они регулярно проверяли свой домашний компост на наличие следов ранее выброшенных предметов из компостируемого пластика. Фотографии и описания найденных предметов были переданы ученым.

Хотя использовались различные системы компостирования, наиболее распространенной была открытая закрытая корзина, которую использовали 64% из 1648 человек, принявших участие в эксперименте. В число якобы пригодных для компостирования пластиковых изделий входили такие предметы, как одноразовая посуда, стаканчики, пакеты и газетные обертки.

При анализе полученных данных выяснилось, что около 60% предметов, помеченных производителями как "пригодные для домашнего компостирования", все еще не полностью разложились через 24 месяца.

Важно отметить, что 83% участников опроса заявили, что они используют компост в качестве удобрения в своих садах. Это означает, что некомпостированный пластик попадет в почву, а значит, и в окружающую среду.