Вас заменит не ИИ, а умеющий им пользоваться человек

Хотя некоторые утверждают, что ИИ выступает в роли катализатора, а не замены, правда заключается в том, что возможности ИИ действительно приводят к вытеснению рабочих мест.

Несмотря на утверждения о том, что созданный ИИ контент является безвкусным или легко отличимым от других, Шарма утверждает, что качество созданного ИИ продукта во многом зависит от предоставленной подсказки для робота. Хотя ИИ может быть мощным инструментом для тех, кто имеет средний или продвинутый уровень подготовки, начинающие специалисты могут столкнуться с трудностями в получении значимых результатов из-за ограниченного понимания контекстуализации или других соответствующих концепций.

Шарма предсказывает будущее, в котором прием на работу превратится в «представление», где творческий подход станет необходимым условием «выживания». По словам автора статьи, по мере развития ИИ люди должны адаптироваться, внедрять инновации и принимать изменения, чтобы процветать в мире, где он играет важную роль.