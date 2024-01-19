Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Рамблер&ID
Наука и технологии
Опубликовано 19 января 2024, 14:19
1 мин.

Ваш личный «ИИ-компаньон»: Rabbit R1 будет работать на основе Perplexity

Для получения актуальных ответов
Rabbit R1, компактное устройство с искусственным интеллектом, предназначенное для ответов на ваши вопросы и выполнения задач. Cтало известно, что оно будет работать на основе искусственного интеллекта Perplexity. Perplexity — это стартап из Сан-Франциско с амбициями соперничать с Google в области ИИ, уже получивший инвестиции от NVIDIA и Джеффа Безоса.

ИИ Perplexity будет предоставлять актуальные результаты поиска через пользовательский интерфейс Rabbit R1. Сервис будет доступен без абонентской платы, но первые 100 000 покупателей R1 получат годовую подписку на Perplexity Pro бесплатно. Эта премиум-подписка включает в себя такие функции, как поддержка загрузки файлов, ежедневная квота более 300 сложных запросов и возможность переключения между различными моделями ИИ.

Помимо возможностей искусственного интеллекта, Rabbit R1 оснащен 2,88-дюймовым сенсорным экраном, колесом прокрутки, двумя микрофонами, динамиком, вращающейся камерой и кнопкой Push-to-Talk. С помощью этого устройства пользователи могут заказывать поездки, находить рецепты по ингредиентам и идентифицировать объекты.

В настоящее время Rabbit R1 доступен для предварительного заказа, а его поставки ожидаются в марте или апреле 2024 года.

Новости партнеров
Новости партнеров