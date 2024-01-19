Ваш личный «ИИ-компаньон»: Rabbit R1 будет работать на основе Perplexity

ИИ Perplexity будет предоставлять актуальные результаты поиска через пользовательский интерфейс Rabbit R1. Сервис будет доступен без абонентской платы, но первые 100 000 покупателей R1 получат годовую подписку на Perplexity Pro бесплатно. Эта премиум-подписка включает в себя такие функции, как поддержка загрузки файлов, ежедневная квота более 300 сложных запросов и возможность переключения между различными моделями ИИ.

Помимо возможностей искусственного интеллекта, Rabbit R1 оснащен 2,88-дюймовым сенсорным экраном, колесом прокрутки, двумя микрофонами, динамиком, вращающейся камерой и кнопкой Push-to-Talk. С помощью этого устройства пользователи могут заказывать поездки, находить рецепты по ингредиентам и идентифицировать объекты.

В настоящее время Rabbit R1 доступен для предварительного заказа, а его поставки ожидаются в марте или апреле 2024 года.