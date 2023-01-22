Ваш мозг очень легко обмануть: в интернете показали иллюзию со светофором

На картинку наложен фильтр. Когда мы смотрим на неё целиком, кажется, что красный цвет сверху действительно красный. Но если посмотреть на этот кусок изображения вне контекста (а ещё проверить цвет в Photoshop), становится очевидно, что цвет не красный, а серый.