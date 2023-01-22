Наука и технологии
15:13, 22 января 2023
1 мин.

Ваш мозг очень легко обмануть: в интернете показали иллюзию со светофором

Убедитесь сами

Иллюзионист Дин Джексон показал в TikTok один любопытный трюк. На картинке изображён светофор. И с первого взгляда кажется, что сверху у него расположен обычный красный цвет.

Ваш мозг очень легко обмануть: в интернете показали иллюзию со светофором

Фото: Unsplash

На картинку наложен фильтр. Когда мы смотрим на неё целиком, кажется, что красный цвет сверху действительно красный. Но если посмотреть на этот кусок изображения вне контекста (а ещё проверить цвет в Photoshop), становится очевидно, что цвет не красный, а серый.

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Фото: beatonthebeeb

Отмечается, что наш мозг воспринимает цвета так именно из-за контекста.

Источник:DailyMail
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