Ваш мозг почти мгновенно запоминает стыдные поступки, а также учится на этих ошибках

В мгновение ока - всего за одну секунду, если быть точным, - ваш мозг отличает момент «упс» от сценария «я не виноват». Исследователи под руководством профессора Яна Весселя провели эксперимент, в котором приняли участие 76 человек, которым было поручено расшифровать направление стрелок. При возникновении ошибок мозг не останавливался на достигнутом: ему требовалось еще две-три секунды для того, чтобы остальные части тела узнали об ошибке, и он неустанно работал над тем, чтобы избежать ее повторения.

Мозг как будто берет паузу, чтобы подключить все остальное тело, органы чувств, двигательный контроль, чтобы сказать другим работающим частям: «Давайте больше так не будем делать», - объясняет Вессель. Это новаторское открытие системы распознавания ошибок в нашем мозге доказывает, что да, ваш мозг действительно обладает способностью, подобной супергеройской, молниеносно учиться на своих ошибках.

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