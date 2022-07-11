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Ваш мозг умнее, чем вы: он лучше умеет отличать поддельные фото от настоящих

Хотя и не совершенно
Не все люди способны сознательно распознать разницу между настоящими и поддельными, сгенерированными компьютером лицами. А вот их мозг, как выяснили учёные Сиднейского университета, вполне это может.
Ваш мозг умнее, чем вы: он лучше умеет отличать поддельные фото от настоящих

Такие сгенерированные лица называют дипфейками. Нейробиологи обнаружили, что человеческий мозг может распознавать фальшивые изображения, созданные искусственным интеллектом, даже если люди не способны сообщить, какие лица настоящие, а какие нет.

Изучая мозговую активность подопытных, исследователи увидели, что мозг реагирует на дипфейки иначе в 54% случаев. Однако, когда участников попросили устно идентифицировать дипфейки, они смогли сделать это только в 37% случаев.

«Хотя уровень точности мозга в этом исследовании низок — 54% — он статистически надёжен», — отметил старший научный сотрудник Сиднейского университета. — «Это говорит нам о том, что мозг может определить разницу между дипфейками и подлинными изображениями». Исследователи считают, что их результаты могут помочь в борьбе с подделками.

Источник:Medical Xpress
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#DeepFake
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