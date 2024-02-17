Ваш мозг умнее вашего телефона: ученые изучили понимание разговоров с эхом

Эхо, особенно в плохо продуманных помещениях, таких как аудитории, искажает речь и затрудняет ее понимание. Для таких машин, как голосовые помощники, распознавание и отделение эха от реальной речи остается серьезным препятствием.

Но у людей нет такой проблемы. Мы можем уверенно понимать разговоры даже в условиях эха. В этом исследовании использовалась магнитоэнцефалография (МЭГ) для измерения активности мозга, когда участники слушали истории с эхом и без него.

Исследователи сравнили активность мозга с двумя компьютерными моделями: одна имитировала адаптацию мозга к эху, а другая — отделение эха от оригинальной речи.

Ключевые выводы?

Несмотря на эхо, активность мозга отслеживала ключевые особенности оригинальной речи, подчеркивая нашу замечательную способность отфильтровывать помехи.

Активность мозга лучше соответствовала модели, которая выделяла эхо в отдельный поток обработки, а не просто адаптировалась к нему.

Это разделение происходило даже тогда, когда участники не уделяли сознательного внимания рассказу, что говорит об автоматической функции мозга.

Это исследование показывает удивительную способность человеческого мозга обрабатывать сложную слуховую информацию. Понимание этого механизма может принести пользу в технологии распознавания речи, разработке слуховых аппаратов, понимание коммуникативных расстройств.

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