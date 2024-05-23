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Наука и технологии
Опубликовано 23 мая 2024, 17:42
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Ваш Wi-Fi роутер может «сливать» информацию о вашем местоположении

И при чем тут Apple
Исследователи из Университета штата Мэриленд (UMD) обнаружили угрозу конфиденциальности при сборе данных о местоположении компаниями Apple и Starlink. Apple собирает информацию о точках доступа Wi-Fi, чтобы предоставлять услуги определения местоположения для своих устройств. Однако эти данные могут быть использованы для отслеживания отдельных устройств и даже передвижения войск.
Ваш Wi-Fi роутер может «сливать» информацию о вашем местоположении
© Ferra

Суть проблемы заключается в системе позиционирования Wi-Fi (WPS) компании Apple. В отличие от WPS Google, которая рассчитывает местоположение пользователя, система Apple предоставляет огромное количество данных о ближайших точках доступа. Это позволяет устройствам пользователя самостоятельно определять свое местоположение.

Исследователи использовали эти данные для составления карты расположения точек доступа Wi-Fi по всему миру. Затем они сосредоточились на конкретных регионах, включая зоны конфликтов в секторе Газа. Анализируя перемещение точек доступа, они смогли отследить терминалы Starlink, используемые обеими сторонами. Starlink предоставляет доступ в интернет через орбитальные спутники, а его терминалы работают как точки доступа Wi-Fi, что делает их уязвимыми для отслеживания WPS от Apple.

После проведенного исследования Starlink внедрила обновления программного обеспечения для рандомизации идентификаторов точек доступа, что значительно снизило эффективность метода слежения Apple. Apple, в свою очередь, добавила опцию отказа от использования, позволяющую пользователям предотвратить передачу данных о местоположении своих точек доступа Wi-Fi.

Это исследование подчеркивает потенциальные риски для конфиденциальности, связанные со сбором данных Wi-Fi, пишут эксперты. Несмотря на то что Apple предприняла шаги по устранению опасений, исследователи рекомендуют принять дополнительные меры предосторожности, в том числе ограничить сбор данных через API.

Источник:krebsonsecurity
Автор:Максим Многословный
Теги:
#WI-FI
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#Apple
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#Starlink