Ваш Wi-Fi роутер может «сливать» информацию о вашем местоположении

Суть проблемы заключается в системе позиционирования Wi-Fi (WPS) компании Apple. В отличие от WPS Google, которая рассчитывает местоположение пользователя, система Apple предоставляет огромное количество данных о ближайших точках доступа. Это позволяет устройствам пользователя самостоятельно определять свое местоположение.

Исследователи использовали эти данные для составления карты расположения точек доступа Wi-Fi по всему миру. Затем они сосредоточились на конкретных регионах, включая зоны конфликтов в секторе Газа. Анализируя перемещение точек доступа, они смогли отследить терминалы Starlink, используемые обеими сторонами. Starlink предоставляет доступ в интернет через орбитальные спутники, а его терминалы работают как точки доступа Wi-Fi, что делает их уязвимыми для отслеживания WPS от Apple.

После проведенного исследования Starlink внедрила обновления программного обеспечения для рандомизации идентификаторов точек доступа, что значительно снизило эффективность метода слежения Apple. Apple, в свою очередь, добавила опцию отказа от использования, позволяющую пользователям предотвратить передачу данных о местоположении своих точек доступа Wi-Fi.

Это исследование подчеркивает потенциальные риски для конфиденциальности, связанные со сбором данных Wi-Fi, пишут эксперты. Несмотря на то что Apple предприняла шаги по устранению опасений, исследователи рекомендуют принять дополнительные меры предосторожности, в том числе ограничить сбор данных через API.