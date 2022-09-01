Ваша группа крови влияет на возникновение инсульта до 60 лет

В мета-анализ вошли все имеющиеся данные генетических исследований, посвященных ишемическим инсультам, которые возникают у молодых людей в возрасте до 60 лет в результате блокировки притока крови к мозгу.

Авторы работы провели исследование, выполнив мета-анализ 48 исследований генетики и ишемического инсульта, в которые вошли 17 000 пациентов с инсультом и почти 600 000 здоровых контрольных групп, которые никогда не переживали инсульт. Затем они проанализировали все хромосомы, чтобы выявить генетические варианты, связанные с инсультом, и обнаружили связь между ранним инсультом - возникающим в возрасте до 60 лет - и участком хромосомы, включающим ген, определяющий группу крови.

Исследование показало, что люди с ранним инсультом чаще имеют группу крови вторую и реже - группу крови первую (наиболее распространенную группу крови).

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