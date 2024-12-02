Ваша любимая шоколадка станет дешевле: какао стали использовать по-новому

В их новом методе используется весь стручок какао, а не только бобы. Окружающая мякоть образует сладкий гель, который заменяет рафинированный сахар в шоколадных рецептах. Этот процесс может удешевить производство и сделать его более «устойчивым», а также повысить доходы фермеров за счет использования большей части урожая.

Вкус шоколада немного отличается, с нотками сухофруктов и большей кислотностью, но сохраняет текстуру и «визуальную привлекательность». Кроме того, такой подход позволяет производить горький шоколад с меньшим количеством бобов.