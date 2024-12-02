Ваша любимая шоколадка станет дешевле: какао стали использовать по-новому

Опубликовано 02 декабря 2024, 10:301 мин.
Ваша любимая шоколадка станет дешевле: какао стали использовать по-новомуВесь стручок
Производство шоколада переживает кризис, поскольку урожайность какао падает из-за болезней и плохой погоды. Цены находятся на рекордно высоком уровне, а фермеры в таких странах-производителях, как Кот-д'Ивуар и Гана, испытывают трудности. Но у ученых из ETH Zurich, возможно, есть прорывное решение, даёт надежду Wired.
В их новом методе используется весь стручок какао, а не только бобы. Окружающая мякоть образует сладкий гель, который заменяет рафинированный сахар в шоколадных рецептах. Этот процесс может удешевить производство и сделать его более «устойчивым», а также повысить доходы фермеров за счет использования большей части урожая.
Вкус шоколада немного отличается, с нотками сухофруктов и большей кислотностью, но сохраняет текстуру и «визуальную привлекательность». Кроме того, такой подход позволяет производить горький шоколад с меньшим количеством бобов.