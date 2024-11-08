Ваша одежда будет собирать тепло тела, чтобы заряжать телефон

Эта инновация может изменить отрасли, которые производят большое количество отходящего тепла, такие как производство и транспортировка, предложив устойчивый способ восстановления энергии, пишут СМИ. Лигниновые мембраны, пропитанные солевым раствором, создают электрический заряд, когда подвергаются температурным градиентам, преобразуя потерянное тепло в полезную энергию.

Этот прорыв имеет более широкие перспективы, помимо промышленного применения, предлагая возможность питания таких устройств, как носимые гаджеты, сенсоры и даже электромобили. Кроме того, он решает проблему хранения энергии.