Ваша одежда будет собирать тепло тела, чтобы заряжать телефон

Опубликовано 08 ноября 2024, 15:001 мин.
Ваша одежда будет собирать тепло тела, чтобы заряжать телефонИспользование тепла тела для зеленой энергии
Недавнее исследование изучило, как тепло человеческого тела, а также отходящее тепло в промышленности, можно преобразовать в зеленую энергию. Исследователи Университета Лимерика и Университета Валенсии разработали новый устойчивый метод захвата и преобразования низкотемпературного отходящего тепла (ниже 200°C) в электричество. Этот процесс использует лигнин, побочный продукт бумажной промышленности, для создания термоэлектрических мембран, которые генерируют электричество за счет разницы температур.
Эта инновация может изменить отрасли, которые производят большое количество отходящего тепла, такие как производство и транспортировка, предложив устойчивый способ восстановления энергии, пишут СМИ. Лигниновые мембраны, пропитанные солевым раствором, создают электрический заряд, когда подвергаются температурным градиентам, преобразуя потерянное тепло в полезную энергию.
Этот прорыв имеет более широкие перспективы, помимо промышленного применения, предлагая возможность питания таких устройств, как носимые гаджеты, сенсоры и даже электромобили. Кроме того, он решает проблему хранения энергии.