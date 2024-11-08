Наука и технологии
Опубликовано 08 ноября 2024, 15:00
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Ваша одежда будет собирать тепло тела, чтобы заряжать телефон

Использование тепла тела для зеленой энергии
Недавнее исследование изучило, как тепло человеческого тела, а также отходящее тепло в промышленности, можно преобразовать в зеленую энергию. Исследователи Университета Лимерика и Университета Валенсии разработали новый устойчивый метод захвата и преобразования низкотемпературного отходящего тепла (ниже 200°C) в электричество. Этот процесс использует лигнин, побочный продукт бумажной промышленности, для создания термоэлектрических мембран, которые генерируют электричество за счет разницы температур.
Ваша одежда будет собирать тепло тела, чтобы заряжать телефон
© Ferra

Эта инновация может изменить отрасли, которые производят большое количество отходящего тепла, такие как производство и транспортировка, предложив устойчивый способ восстановления энергии, пишут СМИ. Лигниновые мембраны, пропитанные солевым раствором, создают электрический заряд, когда подвергаются температурным градиентам, преобразуя потерянное тепло в полезную энергию.

Этот прорыв имеет более широкие перспективы, помимо промышленного применения, предлагая возможность питания таких устройств, как носимые гаджеты, сенсоры и даже электромобили. Кроме того, он решает проблему хранения энергии.