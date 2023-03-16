Ваша память зависит лишь от этих двух областей мозга

Кратковременная память зависит от двух ключевых областей мозга: гиппокампа и префронтальной коры. Ученые захотели выяснить, как эти области мозга взаимодействуют друг с другом при формировании, сохранении и вспоминании воспоминаний на уровне определенных групп нейронов. Они также хотели понять, почему память иногда дает сбои.

Используя записи мозга крыс, команда показала, что кодирование, хранение и запоминание памяти поддерживается динамическими взаимодействиями, включающими многочисленные нейронные ансамбли, сформированные в гиппокампе и префронтальной коре и между ними. Когда координация этих узлов нарушалась, животные совершали ошибки.

"Наши результаты позволили выявить критические процессы, которые определяют успех или неудачу в запоминании. Они представляют собой жизнеспособные мишени для терапевтического вмешательства на уровне взаимодействия нейронных узлов", – заявили ученые.

Следующим шагом будет модулирование взаимодействия нейронных узлов, либо с помощью лекарств, либо с помощью стимуляции мозга, чтобы проверить, нарушит ли это запоминание, или наоборот - усилит.

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